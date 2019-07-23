» "جمعة" يكشف حكم تركيب المرأة لـ"الباروكة"

23 يوليه 2019 - 12:23 م

وجه شخص تساؤلا للدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكمة تحريم تركيب المرأة شعرا مستعارا؟.



وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قائلاً: "تركيب المرأة شعرا مستعارا فيه تدليس وتغيير خلق الله؛ لأن المرأة عندما يأتيها خاطب تُدلس عليه".



وتابع، أن الحكمة في الصدق والشفافية وعدم التدليس على بعضنا البعض، ولذا ذهب بعض الأئمة لأن ذلك يجوز للمرأة المتزوجة للتزين بأذن الزوج.

