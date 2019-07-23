ركاب عرب يخلعون ملابسهم على متن طائرة.. السبب صادم

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إيمان هاني

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العراق

طائرة

ركاب

خلع ركاب طائرة عراقية متجهة من بغداد إلى العاصمة الأردنية، ملابسهم، عقب تعطل أنظمة التكييف.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أن البعض من الركاب اضطر لخلع ملابسه بسبب ارتفاع الحرارة داخل مقصورة الطائرة.

وطالب الركاب الحكومة العراقية باتخاذ موقف جدي لمعاقبة المسئولين عن الرحلة؛ حيث أنهم أصروا على إكمالها حتى بعد التأكد من تعطل منظومة التكييف في الطائرة قبل إقلاعها.

شاهد الفيديو..

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