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تصريح مفاجئ لـ «قرقاش» عن القوات الإماراتية باليمن

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وكالات - سارة أشرف

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قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن، وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وأوضح "قرقاش": سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكرى باق. وبما يتوافق مع القانون الدولى، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية؛ لافتًا إلى أنه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع.

وأضاف:  بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها بأعين مفتوحة متابعًا:لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل، ولكنه أكد الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية.


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