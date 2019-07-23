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سيارة محملة مخدرات بملايين الدولارات تصطدم بالشرطة

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اصطدام
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متابعات - أمينة عبد العال

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صدمت سيارات الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية، سيارة فان محملة بكميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وتحمل السيارة بأكثر من 270 كيلوجرامًا من المخدرات بعدد من سيارات الشرطة المتوقفة أمام مركز للشرطة في أحد أحياء مدينة سيدني في ولاية نيوساوث ويلز في جنوب شرقي أستراليا.

وتعرضت سيارة دورية واحدة لأضرار جسيمة، لكن لم يصب أحد بأذى؛ فيما وجهت الشرطة اتهامات للسائق، واحدة منها تتعلق بتوفير المخدرات بكميات تجارية، وأخرى تتعلق بإهمال القيادة وعدم إعطاء تفاصيل للشرطة.




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