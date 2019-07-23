» حل سحري من "فيس بوك" لاستعادة الأرقام الضائعة

23 يوليه 2019 - 01:07 م

يوفر"فيس بوك" حلا سحريا لاستعادة الأرقام الضائعة من جوالك، وهي من الخدمات المجانية التي يقدمها ولكن لا يعلمها الكثير.

وخلال السنوات الأخيرة أصبح فيس بوك يعمل على تسهيل استخدامه، فأصبح يطلب رقم هاتفك، ومن خلاله يمكنه الوصول إلى جهات الاتصال وبياناتك.

ويقوم فيس بوك بتخزين معلومات جهات الاتصال، على الخوادم الخاصة بالموقع، ويمكن استردادها خلال أي وقت.

ويمكنك استرداد الأرقام الضائعة من جوالك من هــــــــــنا