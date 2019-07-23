فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

23 يوليه 2019 - 02:32 م

كشفت صانعة السيارات السويدية العريقة "فولفو"، عن أحد أضخم عمليات الاستدعاء للسيارات فى الشركة.

حيث قامت باستدعاء نصف مليون سيارة من طرازات متعددة من سياراتها؛ وذلك بسبب مشكلة خطيرة.

وعن أسباب هذا الاستدعاء، أوضح المتحدث الرسمى باسم الشركة، أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح عيب في منطقة المحرك حيث يوجد مكون ما يمكن أن ينحل عن مكانه.

حيث أشار إلى أن هذا العيب قد يتسبب في مشكلة خطيرة لمحرك السيارة، وقد يؤدي إلى انصهار المحرك ومن ثم انصهاره.

وأضاف: لم تعلن أية تقارير عن أضرار بالأشخاص أو وقوع حوادث حتى الآن تسبب فيها هذا العيب.

أما عن طرازات السيارات التي تتضمن هذا العيب، فهو خاص بالسيارات التي تضم محركات الديزل سعة 4 سلندر والتي تم إنتاجها في أعوام 2014 وحتى 2019، ومنها طرز " في 40 وفي 60 وفي 70 وإس 80 وإكس سي 60 وإكس سي 90.