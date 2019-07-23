فتاة تنجب وعمرها 13 عامًا.. كيف أجبرها الأب

23 يوليه 2019 - 02:47 م

أجبر عامل طفلته 13 عامًا علي الزواج، فأنجبت طفلاً، وتدخلت شرطة فاقوس التابع لمديرية أمن الشرقية اليوم وألقت القبض عليه.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يتهم "م. ا." عامل، بإجبار ابنته "فاطمة" 13 سنة، على الزواج بعقد عرفي، والذي أسفر عن إنجابها طفلًا عمره شهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5958 إداري قسم شرطة فاقوس لسنة 2019.

تم ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.