الملك سلمان يصدر حزمة قرارت ملكية من نيوم

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نيوم

واس

نشرت وكالة "واس" السعودية، سلسة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بشأن قرارات ملكية جديدة أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، عقب ترؤسه مجلس الوزراء من مدينة تبوك.

وذكرت الوكالة في تغريدياتها، أن العاهل السعودي يرأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم  في نيوم بمنطقة تبوك.

وتابعت :"أن مجلس الوزراء يستعرض الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين".

كما وافق على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بالجامعة وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية.

علاوة على ذلك، أكد المجلس أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة .

وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي.


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