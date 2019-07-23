بالفيديو.. مشهد مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة

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تويتر

البحيرة

الجهات الآمنية

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مفزع، يظهر فيه شاب أثناء الشجار مع والده بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، فيما قام الشاب بإشعال النيران فيه.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد المنازل في القرية، خروج الأب مسرعا من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه.

وتدخل الأهالي لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الواقعة خلافات بين الابن ووالده.

وقالت مصادر بالجهات الأمنية أنه لا يوجد حتى الآن بلاغ يخص تلك الواقعة ويجري التحقيق لبيان الملابسات وفحص الفيديو.

شاهد الفيديو..

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