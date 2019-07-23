  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
حمدين صباحي

حمدين صباحي: يوليو الثورة الأكثر انحيازًا للشعب

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 1563 سجينًا من نزلاء السجون

خالد الغندور

بالصور.. نقل خالد الغندور إلى المستشفى

مساجد خالية

مساجد بلا أئمة.. وجمعة بلا خطيب

لشاب يشعل النار بوالده بالبحيرة

بالفيديو.. مشهد مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة

فتاة العياط

والد «فتاة العياط» يعلق علي تقرير الطب الشرعي

الملك سلمان

تحذير سعودى لإسرائيل

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر حزمة قرارت ملكية من نيوم

ارشيفية

فتاة تنجب وعمرها 13 عامًا.. كيف أجبرها الأب

ارشيف

فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

«جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«يانوفيسكي» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا للزمالك

#

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة الزمالك

#

«النحاس» يعلن قائمة المقاولون لمواجهة الزمالك

#

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمي

 محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز  ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو  وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد ابراهيم لخط الوسط .

حميد احداد  وعمر السعيد   لخط الهجوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية
» أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تغادر مطار القاهرة
» حقيقة هبوط «شاب مصري» على سطر القمر
» أحمد ياسر ريان يعتذر لجماهير الزمالك
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
» محاكمة عاجلة لشاب اغتصب والدته بمصر القديمة
» هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني
» مشهد لن تصدقه.. صيني يسحب سيارتين بأذن واحدة
» اللغة الصينية رسميًا في الإمارات
» قاموا بهدم مبنى وتعرضوا لمشهد مرعب.. التفاصيل
» طبيب الأهلي يزف خبرًا سارًا لـ "لاسارتي"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج