مساجد بلا أئمة.. وجمعة بلا خطيب

صلاة الجمعة بلا خطبة فى أسيوط.. ومسجد يغلق بكفر الشيخ: «الإمام مجاش»



الحبس عامًا وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه عقوبة صعود المنبر من دون تصريح

هل صادفت يومًا أن ذهبت إلى المسجد لأداء الجمعة ولم يحضر الخطيب؟، فهذا الأمر متكرر، وغالبًا ما كان يتطوع أحد الحضور ويصعد إلى المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، لكن الوضع الآن بات مختلفًا عما قبل، في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الأوقاف, بالسجن والغرامة لمن يصعد المنبر من دون أن يكون أزهريًا وحاصلًا على ترخيص رسمي.

وإزاء ذلك، أدى عشرات المصلين صلاة الجمعة قبل الماضية بمسجد التوحيد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط، من دون خطبة، بعد أن رفع المؤذن للصلاة ولم يحضر الخطيب، في الوقت الذي رفض فيه مسئولو المسجد السماح لأحد المصلين، وهو ليس أزهريًا، بإلقاء الخطبة حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

وفي واقعة مشابهة، قرر الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، منذ أسبوعين، إحالة مدير الأوقاف بـ "بيلا"، ومفتش المساجد بقرية حازق التابعة لنفس المركز للتحقيق، لتركهما مسجد القبلاوي التابع لقرية حازق مغلقًا في صلاة الجمعة.

واعتبر "الفقي"، أن "ما حدث يعد إهمالًا جسيمًا، وكان يجب على مدير الإدارة والمفتش التنسيق فيما بينهما والحرص على توجيه الخطيب للمسجد لأداء الخطبة وصلاة الجمعة".

وكانت قد وردت شكوى من الأهالي لوكيل الوزارة، تفيد بإغلاق المسجد في صلاة الجمعة، وعدم تمكنهم من أداء الصلاة به، لغياب الإمام؛ ما فجر حالة من الغضب.

وقال الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، لـ"المصريون"، إن هناك أكثر من 80 ألف إمام معينون، فضلاً عن أئمة يعملون بنظام المكافأة، وهؤلاء يتغير عددهم بين الحين والآخر، ويصل عددهم في الوقت الحالي إلى نحو 40 ألف إمام، إضافةً إلى المتطوعين من أساتذة الجامعات وخريجي كليات العلوم الشرعية الذين يغطون عددًا كبيرًا من المساجد".

وأكد أن "المساجد كانت تعاني من النقص الكبير في عدد الأئمة والخطباء، إلا أنه في الفترة الأخيرة بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لفرض سيطرتها على المساجد بجميع الأنحاء الجمهورية، ولا توجد مساجد تعاني من نقص الخطباء أو الأئمة سوى عدد محدود في المناطق النائية".

وأوضح أن "وزارة الأوقاف ليس في سلطتها تعيين أئمة جدد لتغطية النقص في المساجد، لكن هناك ضوابط محددة للتعيين تقتضي الحصول على الموافقة من جهات أخرى بالدولة؛ بما يتوافق مع الميزانية المحددة للوزارة".

وأشار كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إلى أن "هناك مرونة في التعامل، فالقانون وضع لضبط المساجد وليس للتضييق عليها، ففي حالة غياب الإمام لعذر قهري يكون عامل المسجد مسئولًا عن تقديم أحد الحضور من أهل العلم، أو من يقدر على إتمام أركان صلاة الجمعة، أو أداء الفرائض الخمس".

ولفت إلى أنه "في حال تغيب إمام وعامل في المسجد، فيجوز لأي من المصلين أن يصعد المنبر حتى لا تضيع الصلاة على المصلين، ولا يعاقب على ذلك إلا في حالة الحديث في أمور السياسة، واستغلال المنبر لتحقيق أهداف حزبية خاصة".

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن "غياب الخطباء في صلاة الجمعة لا يمثل ظاهرة بل مجرد حوادث فردية، وهناك تطور كبير في تغطية المساجد بالأئمة، حتى لا يصعد إلى المنبر أصحاب الدعوات الهدامة والفكر المتطرف، وكذلك حتى لا يتم استغلال المنابر لتحقيق أهداف حزبية، وحتى تكون المنابر للدعوة إلى الله في إطار الوسطية واليسر والسماحة".

وأضاف حمروش، لـ"المصريون"، أنه "لا يجوز لأحد غير الإمام أن يصعد إلى المنبر في حال غيابه، والقانون يعاقب المخالفين"، مؤكدًا أن "العامل هو المسئول عن المسجد، وعن من يصعد إلى المنبر في حالة غياب الإمام، فهو يعلم أهل المنطقة التي يوجد بها المسجد، ويفرق بين المعتدل وبين من ينتمي لأحزاب سياسية أو تيارات فكرية".

وأشار إلى أن "قانون الخطابة يقصر السماح بالصعود إلى المنابر على أبناء الأزهر الحاصلين على تراخيص صعود المنبر أو المعينين في وزارة الأوقاف من أئمة ودعاة ووعاظ الأزهر الشريف".

ولفت إلى أن "عقوبة من يصعد المنبر دون تصريح غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح مندور، أن "التخلف عن الخطبة من دون عذر يعرض الإمام لخصم بدل صعود المنبر عن 3 أشهر، أي ما يعادل 3 آلاف جنيه، إضافةً إلى الإحالة للتحقيق".