الإعلام....إرحمونا...كفي تفريغاً للعقول

23 يوليه 2019 - 05:38 م

لم يكد ينسي الناس فضيحة خروج المنتخب من المنافسة في أمم أفريقيا إلا وأغرقنا الاعلام وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي بما حدث في المباراة النهائية فيما يتعلق بعدم مصافحة اللاعب الجزائري لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، مما نتج عن هذا التصرف-صرح اللاعب بأنه غير مقصود-وهجوم وشتائم علي اللاعب وطال بعضها الجزائر الشقيقة تلك السلوكيات والتلفظات لا تليق بنا كمصريين أصحاب أول حضارة في التاريخ، وقد قرأت في أحد الصحف أن محرز قد تصرف دون قصد لأنه كما يقول قد صافح دولة رئيس الوزراء وكافة الموجودين علي منصة التتويج وهو يستلم الميدالية.

مما يستلفت الإنتباه أن الإعلام يتصرف كما لو أن الناس لا تمل الحديث عن كرة القدم مهما أصابهم من إحباط وصدمات جراء هزائم يمني بها فريقهم القومي أو الفريق المحلي الذي يشجعونه ويتعصبون له، ولا يدري الكثير من هؤلاء المشجعين المتعصبين أن من يشجعونهم من اللاعبين وكذلك من الإداريين قد لا يكونوا بنفس الحالة أو الدرجة من الحزن التي عليها بعض المشجعين عند إخفاق فريقهم، لأنهم-أي لاعبي الفريق والمدرب وطاقم المساعدين-يعيشون حياة مخملية وفي رفاهية تغنيهم عن أي خسارة تطال فريقهم حيث أنهم يتقاضون أموالهم التي تعاقدوا مع النادي عليها سواء فازوا أو خسروا، لكنهم يستفيدون بالطبع في حالة الفوز بأن يغدق عليهم النادي وبعض رجال الأعمال الكثير والكثير من الأموال والهدايا وغيره كمكافأة.

وبما أنني لست من هواة متابعة أخبار كرة القدم، لكنني وجدت أمس بعض الفضائيات وكذلك مواقع التواصل تتناول في صورة مماحكات ممجوجة-هرياً وعجناً ولتاً-تعادل فريق الزمالك مع فريق مصري آخر وبصورة كما لو أننا نعيش فراغ مجتمعي وإفلاس فكري في موضوعات أخري تنمي في الموطنين عقولهم وترقي بأذواقهم في مجالات أخري مثل الفن والثقافة وموضوعات حياتية وإستعراض ثقافات الامم الاخري التي سبقتنا بمراحل كبيرة. أتصور كما لو أن بعض الفضائيات تتصرف بخطة ممنهجة لتفريغ عقول الناس فضلاً عن إلهائهم عن مشاكلهم الحياتية، فيما يتعلق بفريق الزمالك والدوري فإن بعض المواقع الإلكترونية وكذلك صفحات عديدة في موقع التواصل الفيس-ما يطلق عليها اللجان الإلكترونية-لسان حالها أمس جميعاً يقول للناس "بص العصفورة" كي تشغلهم وتهدر وقتهم وتذهب عقولهم هباءاً مثوراً.