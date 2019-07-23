» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك

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أعلن الجهاز  الفني لفريق المـقاولون العرب بقيادة مارتن لاسارتـي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي المقاولـون العرب والـزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

وتقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب ، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري .

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة ، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي ، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.


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