» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

23 يوليه 2019 - 07:37 م

أعلن محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة الدراويش لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء غدًا الأربعاء، فى المباراه المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز.

وقرر مدرب الإسماعيلي ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء غدا الأربعاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن، طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد بيومي، مدحت فقوسه، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسي.