برلماني: إعداد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضمن زيادة العمل الحر

قال النائب عزت المحلاوي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تعد مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين عن طريق توفير الدعم لمشاريعهم.

وأضاف عزت المحلاوى، أن إصدار قانون خاص بهذا الشأن يحمى العاملين ويساعد الأسر الفقيرة، فضلًا عن ارتقائه بالمستوى الاقتصادى لبعض الفئات المستهدفة، إضافة إلى ضمان توسيع منظومة العمل الحر، والقضاء على أى معوقات قد تواجه الشباب.

وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ عن إعداد الجهاز حاليا مشروع قانون تحت عنوان "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت نيفين جامع إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم المشروع في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحة أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أو التمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.