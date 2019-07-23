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موقع إنجليزي:

هذا موقف «تريزيجيه» من الانتقال إلى أستون فيلا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

كشفت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، موقف محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ولاعب قاسم باشا التركي من الانتقال إلى صفوف فريق أٍتون فيلا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت الشبكة البريطانية مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة أستون فيلا تتجه لصرف النظر عن التعاقد مع بن رحمة بعد رفض برينتفورد العرض المقدم بـ14 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت أيضًا "سكاي سبورت" إلى أن إدارة أستون فيلا قدمت هذا العرض قبل أن تتفق نهاية الأسبوع الماضي مع تريزيجيه للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصادر «سكاي» فإن العرض المقدم «14 مليون جنيه إسترليني» لـ بن رحمة كان الحد الأقصى لإدارة أستون فيلا، ولكن في الوقت ذاته أشارت إلى أن خلال الأيام القليلة المقبلة سنرى ما اذا كان تريزيجيه سيكون بديل اللاعب الجزائري أم تعود إدارة الفريق الصاعد حديثا إلى البريميرليج لتقديم عرضا جديدًا للنجم الجزائري.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قد أشارت صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن بن رحمة يرغب بقوة في الانتقال إلى أستون فيلا مما قد يعطل اتمام انتقال تريزيجيه.

وكان أستون فيلا قد وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته لضم تريزيجيه، غير أن مطالبات النادي التركي المالية هي ما تؤخر الاتفاق الرسمي على اتمام الصفقة حتى الآن، وذلك حسب ما أكدته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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