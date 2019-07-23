  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
معلم

هل تلغي «التعليم» رسوم ترقية المعلمين؟

صلاح وماني

تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

حجاج

بعد غلاء الأسعار.. مكة للحج والعتبة للتبضع

بوريس جونسون

بوريس جونسون.. "صهيونى بريطانيا" رئيسًا للوزراء

الطيران البريطاني

خبراء: هدف «خبيث» وراء تعليق الرحلات إلى مصر

فيلم الممر

السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

منتخب مصر

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

السيسي وترامب

رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

مساجد خالية

مساجد بلا أئمة.. وجمعة بلا خطيب

خالد الغندور

بالصور.. نقل خالد الغندور إلى المستشفى

السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

داخلية الكويت تتوعد بعقوبات صارمة.. تعرف عليها

#

«فيفا» يردع العنصرية بعقوبات قاسية

#

واشنطن تطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات ضد السعودية

#

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

السعودية

وزارة التجارة

عقوبات صارمة

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بيانا، اليوم الثلاثاء، تحدثت فيه عن عقوبات صارمة، لمرتكبي واحدة من أخطر الجرائم، بحسب وصفها.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن نظام "التجارة الإلكتروني" تم وضع ضوابط صارمة له.

وأشارت الوزارة إلى أن مواد نظام التجارة الإلكتروني تنص على إيقاع عقوبات صارمة، بحق "الإعلانات المضللة والمخادعة للمستهلك".

كما أوضحت أن تلك العقوبات ستبدأ من سحب الإعلانات المخالفة وحذفها من مواقع التواصل، إلى حد توقيع عقوبات على الشركة المنتجة لها.

كما أن من ضمن المخالفات التي قد يرتكبها أي إعلان "مضلل أو مخادع"، هو استخدامه علامة تجارية لا يحق له استخدامها.

وقالت الوزارة إن "نظام التجارة الإلكتروني" الجديد، يضمن عدم وجود أي إعلانات "مضللة أو مخادعة" في السوق السعودية على الإطلاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لقوات «الجيش الوطني الليبي»
» المجلس العسكري السوداني: هناك "خيانة داخلية"
» السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"
» هذا موقف «تريزيجيه» من الانتقال إلى أستون فيلا
» وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تغادر مطار القاهرة
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك
» محاكمة عاجلة لشاب اغتصب والدته بمصر القديمة
» موعد قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية
» تحذير سعودى لإسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية