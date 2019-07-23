تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

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تفاصيل معاناة محمد صلاح مع ليفربول

المصريون

ليفربول

صلاح

استقرت مسئولو ليفربول على تمديد عقد النجم محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، الذى ينتهى بنهاية موسم 2022-2023، لينتهى 2024-2025، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وسيتقاضي صلاح عقدأ سنويا يوازي 22.3 مليون جنيه إسترليني، وسيصبح راتبه الشهري 1.8 مليون، والأسبوعي 430 ألف إسترليني، واليومي 61.4 ألف، وفي الساعة 2.5 ألف، وفي الدقيقة 43 جنيها إسترلينيا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، سينافس صلاح بعقده الجديد، التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة الأعلى أجرا في البريميرليج، حيث يحصل سانشيز على 505 آلاف إسترليني أسبوعيا.

ويعد سانشيز مرشحًا لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، بسبب راتبه المرتفع وأدائه المتراجع، مما سيسمح لصلاح بالتربع على عرش البريميرليج، فيما يتعلق بالراتب الأسبوعي.


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