هل تلغي «التعليم» رسوم ترقية المعلمين؟

23 يوليه 2019 - 09:43 م

«ما حقيقية فرض رسوم على المعلمين لترقيتهم؟»، سؤال برز عقب تقدم أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عند الترقي.

وقالت «حسونة» إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين تتم ترقيتهم حاليًا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين مبلغ 65 جنيهًا عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم.

ولفتت إلى أنه عند طلب المعلمين إيصال يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، تخبرهم الأكاديمية أنه ليس هناك إيصالات لهذا المبلغ، وأنه ستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار لتتم ترقيتهم.

وأضافت: «ناهيك عن مشقة السفر للاختبار في فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، إلا أنه يتم تحصيل رسوم دون إيصالات بها.. بما يستوجب توضيح من الوزارة لأسباب إصدار هذه الرسوم وآلية صرف أموالها».

عضو مجلس النواب نوهت بأن الوزارة تقوم حاليًا بامتحان 80 ألف معلم وهم مستحقو الترقية خاصة أنه مضى على آخر ترقية لهم 5 سنوات على الكادر، مستكملة: «حصيلة الرسوم من الـ80 ألف معلم تمثل نحو 5 ملايين جنيه، بما يستوجب توضيح الوزارة لآلية صرف هذه الأموال خاصة وأنه لا توجد أي إيصالات لها».

الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، قالت إنه من الوارد وجود رسوم مقررة على المعلمين عند الترقي، مشيرة إلى أن المجلس لا ينص على مثل هذه الأمور الصغيرة ولكن ينص عليها في اللائحة التنفيذية أو بقرارات وزارية.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن المشكلة تكمن في عدم إيضاح أسباب فرض تلك الرسوم وأين تذهب وكذلك عدم إعطاء المعلمين وصل بها، مؤكدة أن ذلك يثير الريبة والشك بالتأكيد ويدفعهم للشكوى، فيما أن الإيضاح والوصل ينهي هذه المسألة.

نائب رئيس الجامعة سابقًا أوضحت أنه من حق كل شخص معرفة أين تذهب أمواله ولماذا يدفع مبلغ ما، وبناءً عليه أعلن تأييد لطلب الإحاطة بل وسيتم مناقشته ومطالبة الحكومة بالإيضاح.

إلى هذا، نفى محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، دفع المعلمين رسومًا عند ترقيتهم، موضحًا أنهم يدفعون فقط رسومًا بالأكاديمية المهنية للمعلمين عند الحصول على دبلومة تربوي وتكون رسومًا جامعية.

وأكد «عبدالله»، في تصريحات صحفية، أن المعلمين يتم تدريبهم مجانًا، وفي حالة فرض رسوم عند الترقية ستتم معارضته بشدة؛ لأن المعلم كأي موظف من حقه الحصول على ترقيته.

وأضاف الأمين العام لنقابة المعلمين أن حصول المعلم على دبلومة تربوي أصبح أمرًا حتميًا لمعرفة كيفية التعامل مع الطلاب.