» قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لقوات «الجيش الوطني الليبي»

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قاضي تحقيق عسكري يواصل التحقيق مع قائد طائرة عسكرية ليبية اضطرت، صباح الإثنين، للهبوط في طريق عام بولاية مدنين جنوبي تونس.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطائرة موجودة حاليًا في إحدى المنشآت العسكرية، على ذمة التحقيقات.

وتابعت أنه تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية، لتسوية وضعية الطائرة والطيار (ضابط برتبة عقيد)، حسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

وأعلنت قوات شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، الإثنين، أن طائرة عسكرية تابعة لها من طراز 'إل- 39' تعرضت لخلل فني بأجهزة الملاحة، وهبطت على طريق عام جنوبي تونس.

وأوضحت أن المقاتلة كانت متجهة إلى قاعدة "الوطية" الجوية العسكري (تابعة لحفتر) على الحدود مع تونس.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر "قوات الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وأسقط هذا الهجوم أكثر من 1000 قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو.

ومنذ الأسبوع الثاني للهجوم، دخلت الطائرات الحربية على خط المعارك، حيث تشن قوات كل من "الوفاق" وحفتر غارات جوية شبه يومية.