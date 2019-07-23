فى عقر دارها.. "هواوى" توجه صفعة لأمريكا

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بـ"هونج مينج".. هواوي ترد الضربة لـ جوجل

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تسريح أكثر من 70 في المئة من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها، وهو الأمر الذى يعد ضربة فى سوق العمل الامريكى.

وقالت شركة هواوي إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة.

الشركة الصينية قررت تسريح الموظفين بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في كل من كاليفورنيا وسياتل وشيكاغو ودالاس، حيث قامت بإبلاغ الموظفين التي ستقوم بتسريحهم.

وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

حيث أوقفت شركة "جوجل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.


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