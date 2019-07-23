روسيا تدعو إسرائيل للتخلي عن هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

23 يوليه 2019 - 10:10 م

دعت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل إلى التخلي عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.



وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن قيام إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين في منطقة صور باهر بالقدس، يتعارض مع القانون الدولي.

وأكد البيان أن ممارسات إسرائيل تقوض حل القضية الفلسطينية.

وأضاف "ندعو إسرائيل إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات".