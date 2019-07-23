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الجزائر.. منع وزير العدل السابق من السفر في قضايا فساد

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أصدر قاض جزائري، الثلاثاء، قرارا بمنع وزير العدل السابق الطيب لوح من السفر بعد فتح تحقيقات معه في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن وكيل النيابة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر ديوان قمع الفساد (حكومي) بفتح تحقيق بحق وزير العدل السابق الطيب لوح في قضايا فساد.
وأضاف أنه لضرورة التحقيق تم إصدار أمر بمنع لوح من السفر، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه القضايا المتهم فيها.
والطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا وأكثر المسؤولين قربًا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 و 2019.
وجاء منع لوح من السفر ضمن حملة للقضاء ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت. 

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