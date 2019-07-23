  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
مدرس: «الوزارة نقلتني اعتقادًا بأنني أنثى بسبب اسمي»

"التعليم" تزف بشرى سارة للمعلمين الراغبين في هذا الأمر

هواوى

فى عقر دارها.. "هواوى" توجه صفعة لأمريكا

معلم

هل تلغي «التعليم» رسوم ترقية المعلمين؟

صلاح وماني

تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

حجاج

بعد غلاء الأسعار.. مكة للحج والعتبة للتبضع

بوريس جونسون

بوريس جونسون.. "صهيونى بريطانيا" رئيسًا للوزراء

الطيران البريطاني

خبراء: هدف «خبيث» وراء تعليق الرحلات إلى مصر

فيلم الممر

السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

منتخب مصر

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

السيسي وترامب

رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

وفد أمريكي إلى الصين الاثنين لإجراء مفاوضات تجارية

عرب وعالم

الحرب التجارية بين أمريكا والصين
الحرب التجارية بين أمريكا والصين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

#

"على عبد العال" يصل إلى الصين في زيارة رسمية

#

الصين تلتقي شركات تكنولوجيا أجنبية بعد حظر "هواوي"

#

الولايات المتحدة تكشف عن مفاجأة بداخل السفن التجارية الإيرانية

يتوجه وفد أمريكي بارز إلى الصين، الاثنين المقبل، لإجراء أول مفاوضات تجارية مباشرة بين أكبر اقتصاديين في العالم، منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو/ أيار الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ.
وقالت بلومبيرغ إن الوفد يتكون من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومسؤولين بارزين أخرين.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن لايتهايزر وفريقا صغيرا سيتواجد في شنغهاي حتى الأربعاء، من الأسبوع المقبل.
كما نقلت عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع مناقشة واسعة للقضايا العالقة بين البلدين.
والجمعة الماضي، أجرى مسؤولون أمريكيون بارزون محادثات هاتفية مع نظراء صينيين، للمرة الثانية منذ يونيو/ حزيران الماضي.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في أوساكا باليابان، على استئناف المحادثات التجارية وتجنب تطبيق رسوم إضافية.
وانهارت المحادثات بين الجانبين في مايو/ أيار الماضي، حيث "لا تزال هناك خلافات عميقة بين البلدين" وسط تحذير أمريكي أن المفاوضات ستكون "عملية طويلة ومشتركة".
ودخل البلدان، في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ما أبقى بشكوك من عدم اليقين في الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تريزيجيه يوقع لـ«أستون فيلا»
» رسميًا.. أسبوعان إجازة في السعودية بمناسبة عيد الأضحى
» نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية «غير مسبوقة» في غزة
» "القسام" تفجر مفاجأة مدوية بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين
» ترامب: آمل ألا نضطر لاستخدام ترسانتنا النووية
» قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لقوات «الجيش الوطني الليبي»
» المجلس العسكري السوداني: هناك "خيانة داخلية"
» السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"
» هذا موقف «تريزيجيه» من الانتقال إلى أستون فيلا
» وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية