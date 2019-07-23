  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
مدرس: «الوزارة نقلتني اعتقادًا بأنني أنثى بسبب اسمي»

"التعليم" تزف بشرى سارة للمعلمين الراغبين في هذا الأمر

هواوى

فى عقر دارها.. "هواوى" توجه صفعة لأمريكا

معلم

هل تلغي «التعليم» رسوم ترقية المعلمين؟

صلاح وماني

تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

حجاج

بعد غلاء الأسعار.. مكة للحج والعتبة للتبضع

بوريس جونسون

بوريس جونسون.. "صهيونى بريطانيا" رئيسًا للوزراء

الطيران البريطاني

خبراء: هدف «خبيث» وراء تعليق الرحلات إلى مصر

فيلم الممر

السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

منتخب مصر

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

السيسي وترامب

رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

باريس تعلن عن مبادرة لضمان أمن الخليج

عرب وعالم

وزير الدفاع يلتقى "لورديان "فى فرنسا
وزير الدفاع يلتقى "لورديان "فى فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية

#

الأمم المتحدة تطالب بحرية الملاحة بمنطقة الخليج

#

إسرائيل تكشف عن هذا المشروع بدول الخليج

#

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، عن مبادرة أوروبية بمشاركة بريطانيا وألمانيا، من شأنها ضمان الأمن البحري في الخليج.
جاء ذلك خلال إفادة لـ"لودريان" أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، حسبما نقلت جريدة "ويست فرنس" المحلية.
وقال لودريان: "فرنسا تعمل مع بريطانيا وألمانيا من أجل إطلاق مبادرة تقوم على تشكيل بعثة تعمل على مراقبة الأمن والسلامة البحرية في الخليج"، دون الكشف مزيد من التفاصيل.
غيّر أنه شدد في المقابل على أن المبادرة الأوروبية بمثابة "نقيض للمساعي الأمريكية التي تهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لإعادة إيران عن عدد من أهدافها".
وسبق تصريحات "لودريان" نفي من الرئاسة الفرنسية والخارجية موافقة باريس على مقترح بريطاني بالمشاركة بقوة بحرية لحماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو قبالة الشواطئ الإيرانية.
وأمس، اتفقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مع نظيرها البريطاني بيني موردون على العمل سويا من أجل ضمان "حرية الملاحة البحرية في الخليج"، دون تحديد طبيعة ذلك التعاون.
كما اتفق وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الأحد، مع نظيريه الفرنسي لودريان والألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، على أن "حركة الملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز أولوية قصوى لدى الدول الأوروبية، وعلى ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة".
ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تريزيجيه يوقع لـ«أستون فيلا»
» رسميًا.. أسبوعان إجازة في السعودية بمناسبة عيد الأضحى
» نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية «غير مسبوقة» في غزة
» "القسام" تفجر مفاجأة مدوية بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين
» ترامب: آمل ألا نضطر لاستخدام ترسانتنا النووية
» قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لقوات «الجيش الوطني الليبي»
» المجلس العسكري السوداني: هناك "خيانة داخلية"
» السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"
» هذا موقف «تريزيجيه» من الانتقال إلى أستون فيلا
» وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية