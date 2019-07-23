عمران خان متفائل بـ"صفحة جديدة" في العلاقات مع واشنطن

23 يوليه 2019 - 11:40 م

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تفاؤله بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، إثر لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس.



جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال ندوة في واشنطن، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة الخارجية لباكستان.

وقال خان إنه سعيد جدا باللقاء الذي جمعه مع ترامب، الإثنين، في البيت الأبيض.

ولفت إلى أنه اتفق مع ترامب على أن "العلاقات بين البلدين ستشهد فترة أفضل"، مقارنة بالأعوام الأخيرة.

وحول الشأن الأفغاني، لفت إلى أن السلام في أفغانستان يمكن تحقيقه عبر بوابة السياسة فقط.

وأضاف: لن يكون ذلك سهلا، لكن نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل، والولايات المتحدة تدرك ذلك حاليا، ولذا يمكننا تأسيس علاقة جيدة معها".

كما تطرق خان إلى قضية اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وأكد أن السبيل الوحيد لحل قضية كشمير، هو "أخذ مطالب شعب الاقليم بعين الاعتبار".

وفيما يخص الوضع الداخلي لبلاده، لفت خان إلى اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء في باكستان مع مرور كل عام.

وشدد على أنه لايمكن لأي بلد أن ينهض في ظل هذا الوضع.



ولفت إلى أن "النظام بأسره و المنظومة التعليمية، يعملان من أجل طبقة الأثرياء".

