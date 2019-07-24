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السراج يصل تونس غداة هبوط مقاتلة تابعة لحفتر اضطراريًا

عرب وعالم

السراج
السراج

المصريون ووكالات

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بدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الثلاثاء، زيارة لتونس لم يعلن عنها مسبقًا، بحسب مصدر في الخارجية التونسية.
وتأتي الزيارة غداة هبوط طائرة عسكرية، تابعة لقوات شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، اضطراريًا في طريق عام بولاية مدنين جنوبي تونس، صباح الإثنين.
وقال مصدر في الخارجية التونسية، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليًا) وصل تونس.
وأحجم المصدر عن الحديث بشأن أهداف الزيارة وإن كانت مرتبطة بالطائرة العسكرية التابعة لحفتر.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إن قاضي تحقيق عسكري يواصل التحقيق مع قائد الطائرة (عقيد)، بينما توجد الطائرة في منشأة عسكرية، على ذمة التحقيقات.
وأعلنت قوات حفتر، الإثنين، أن الطائرة، وهي من طراز 'إل- 39'، تعرضت لخلل فني بأجهزة الملاحة، ما اضطرها للهبوط جنوبي تونس، بينما كانت متجهة إلى قاعدة "الوطية" الجوية العسكري (تابعة لحفتر) على الحدود.
ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق الوطني.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.
وأسقوط الهجوم أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري. -

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