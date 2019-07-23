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رسميًا.. أسبوعان إجازة في السعودية بمناسبة عيد الأضحى

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسميا أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2019.
ونشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، كشفت فيه أيام إجازة عيد الأضحى.
وأوضحت أن إجازة عيد الأضحى في السعودية، لعام 2019، ستكون 15 يومًا كاملا.
وأشارت إلى أن إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).
ومن المنتظر أن تعلن السعودية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي تشير البحوث الفلكية إلى أنه متوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 11 أغسطس، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 أغسطس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، قد أصدرت التقرير المناخي للحالة الجوية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي.
طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلا، مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانًا.
الرؤية الأفقية ستكون جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدًا.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة، فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في موقع الهيئة.

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