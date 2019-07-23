«مصر للطيران»: مطار القاهرة آمن تمامًا

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قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «مصر للطيران»، إن قرار بريطانيا بشأن تعليق الرحلات الجوية غير متوقع، مشيرا إلى أن مطار القاهرة آمن.
ذكرت ذلك وكالة «رويترز»، الثلاثاء، مشيرة إلى قول المسؤول شريف عزت بدروس إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي.
وأضاف شريف عزت بدروس، نائب رئيس شركة «مصر للطيران» القابضة، أن مصر للطيران تواصل العمل في بيئة آمنة للغاية

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