أستاذ تاريخ: الشعب المصري كان "حافي" قبل ثورة 23 يوليو

23 يوليه 2019 - 11:00 م

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن هناك تزييفا يتم عبر «السوشال ميديا»، لفترة الملكية، باعتبارها العصر الذهبي.



وأضاف «شقرة» خلال لقاء تليفزيوني: «الدولة في عهد الملكية كانت مهددة بالضياع، في ظل وجود صراعات دولية وأزمة اقتصادية اجتماعية، وفساد إداري، وملك مستهتر»، متابعا: «الدولة في عهد الملكية فشلت في تحقيق حلم الحرية والاستقلال سواء بالمفاوضات أو التحكيم الدولي».

