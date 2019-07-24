» رسميًا.. تريزيجيه يوقع لـ«أستون فيلا»

24 يوليه 2019 - 12:54 ص

وقع محمود حسن "تريزيجيه" رسميًا لنادي أستون فيلا الإنجليزي والصاعد حديثًا للبريميرليج ، من صفوف قاسم باشا التركي.



وتداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتريزيجيه، أثناء توقيعه العقد لأستون فيلًا رفقة مسؤولي النادي الإنجليزي، وانتقل بمبلغ وصل إلى 8.75 مليون إسترليني.



من جهته هنأ الجابوني ماليك إيفونا زميله السابق في النادي محمود حسن تريزيجيه على انضمامه لفريق أستون فيلا الإنجليزي، من صفوف قاسم باشا التركي.



وقال النجم الجابوني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "مبروك تريزيجيه، سعيد جدًا من أجلك، أتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد".

