وزارة الصحة حقيقة نقص أدوية منع الحمل

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قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومي والخاص والأهلي.
وأضافت " السنباطي" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن الوزارة تضخ وسائل تنظيم الأسرة وأدوية منع الحمل في المديريات الصحية كي يتم توزيعها على الوحدات الصحية، وهناك وفرة في أدوية تنظيم الأسرة. 
وتابعت: "تم التنسيق مع الشركة العربية للصناعات الدوائية وحصلنا على نصف مليون شريط من أدوية منع الحمل دون مقابل وتم توزيعها على المديريات كي يتم تعويض السيدات للحصول على شرائط منع الحمل بسعر 65 قرشا بدلا من 65 جنيه من المديريات الصحية، ولا يوجد نقص في وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات".


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