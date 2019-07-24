فيديو تصفية نائب القنصل التركي

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تداول مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، يوضح لحظة تصفية نائب القنصل التركي في أربيل العراق داخل أحد المطاعم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الأمنية العراقية .

ويظهر المقطع المسلحين الاثنين وهما ينتظران داخل المطعم الذي يرتاده موظفو القنصلية التركية بشكل مستمر ومنهم نائب القنصل التركي وعند جلوس نائب القنصل وعناصر حمايته على إحدى طاولات المطعم فوجئ بأحد الجالسين يشهر سلاحه بوجه نائب القنصل، ثم أطلق بعدها عدة رصاصات.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إن المتهم يدعى مظلوم داغ وتم اعتقاله بعد حملة تفتيش واسعة جرت في مدينة أربيل بينما كان يهم بالهرب نحو جبال قنديل في شمال العراق المركز الرئيسي ومقر القيادة لحزب العمال الكردستاني المعارض.


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