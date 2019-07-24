» الزمالك يسعى لمصالحه جماهيره على حساب "الدراويش"

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يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره الإسماعيلى فى الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت فى القاهرة الجديدة، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز.

الفارس الأبيض يتشبث بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل أمام الجونة فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

ويحتاج الزمالك لحصد الثلاث نقاط من الدراويش حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.


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