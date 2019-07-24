أسرار جديدة عن محمد نجيب وسر عبارة " الإخوان ضحكوا عليا"

24 يوليه 2019 - 10:07 ص



أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أنه كان هناك صدام عنيف بين جمال عبد الناصر، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي، وطلبوا منه أن يحكم ولكن بشرط أن يعود إليهم ليأخذ رأيهم في كل القرارات.



وأضاف "شقرة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، مع أحمد موسى، أن جماعة الإخوان حرضوا اللواء محمد نجيب، وهو شخص وطني وله تاريخه، معقبا :" أن نجيب الإخوان "ضحكوا عليه".



وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن "نجيب" قال عن نفسه إنه كان محافظا وليس لديه مستوى الشباب، وكان يقول إن "عبد الناصر كان عايز ياكل الساندوتش مرة واحدة" أي أنه كان يريد تغييرا جذريا مرة واحدة.

