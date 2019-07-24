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رسالة غير متوقعة من وزيرة الهجرة للإخواني محمد ناصر

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الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أنها تفاجأت بأن أحد المواقع نشر أنها هددت من ينتقد مصر في احتفالية المصريين بالخارج أمام برلمان أونتاريو، معقبة: "هناك حرب شرسة ضد الدولة المصرية تستهدف تفريق الصفوف".

 ووجهت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، رسالة لصاحب موقع "جود نيوز"، الذي نشر الخبر، قائلة: "رفقًا بالوطن، لا نرد الإساءة بالإساءة"، داعية صاحب الموقع لرؤية أوضاع المصريين في الداخل والخارج على أرض الواقع.

 كما وجهت رسالة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، قائلة: "مصر ستظل دائمًا منصورة".

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