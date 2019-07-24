حادث مروري يكشف فضيحة بطلها كاهن

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متابعات - أمينة عبد العال

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كشف حادث مروري  في كاليفورنيا عن فضيحة سرقة ارتكبها كاهن أصيب بكسر في فخذه، في الحادث، ووجد معه كيس فيه مبلغ 18 ألف دولار.

وجاء في بيان صدر عن أبرشية سانتا روزا في شمال سان فرانسيسكو، الاثنين، أنه عثر على أموال مسروقة من الرعية، في سيارة الأب أوسكار دياز، وقت الحادث الذي وقع في 17 يونيو.

وأضحت الأبرشية أن التحقيقات كشفت عن "سوابق في السرقة"، مع مجموع يتخطّى 95 ألف دولار من المال المنهوب من الرعايا التي كان الكاهن يخدمها منذ 15 عاماً.

وقال الأسقف روبرت فازا في بيان "يؤسفني شديد الأسف أن يكون أمر كهذا قد حصل وألحق أضراراً بالرعايا التي أرسل إليها".

وكان أوسكار دياز الذي رسم كاهناً قبل 25 عاماً قد قال لعناصر الإسعاف إن الأموال الموجودة في الكيس "جزء من راتبه"، غير أن أحد العاملين في المستشفى اتصل بالشرطة التي أبلغت بدورها الأبرشية، بحسب ما أفاد الأسقف فازا.

وعثر في منزل الكاهن على أكياس كثيرة تحوي مبالغ نقدية، ويعتقد أيضاً أن أوسكار دياز حوّل شيكات موجّهة إلى الأبرشية إلى حسابه الشخصي، بحسب الأسقف فازا.

 وعلّق دياز من مهامه، غير أن الأبرشية لا تنوي ملاحقته أمام القضاء نظراً لكلفة الإجراءات القضائية.


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