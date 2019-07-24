"بن سلمان" يتدخل لإنهاء هذه الأزمة.. تعرف على التفاصيل

24 يوليه 2019 - 12:33 م

تمكن الأمير محمد بن سلمان من إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وباكستان، والتي انتهت بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية في تقريرها عن مصادر دبلوماسية، أن علاقات وثيقة تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأن الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا كبيرًا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين الأمريكي والباكستاني، وبهدف مساعدة إسلام أباد في جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.

وأشارت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إلى أن على رئيس الوزراء الباكستاني شكر ولي العهد السعودي على الجهود التي يبذلها لمساعدة إسلام أباد.