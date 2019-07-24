  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
ايران

إسرائيل تعلن القبض على شبكة تجسس "إيرانية"

نشأت الديهي

الديهي: هذا المكان محجوز للإخوان في جهنم

نجل القذافي

مذكرة توقيف جديدة ضد نجل القذافي في دولة عربية

عادل عبد المهدي

ملاحقة 11 وزيرًا سابقا بتهمة الفساد

باسم يوسف

إعلامي شهير ينشر صورته فى مرحلة الطفولة.. لن تصدق !

جونسون وترامب

ترامب: "جونسون" نسخة مني

الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي

عطية: لو أبوكي عمل كدا قولي الحقيني يا حكومة

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

أول تعليق من "مكرم" علي فيديو " قطع الرقبة"

أحمد منصور

رجل أعمال شهير: هذا الفيديو تسبب فى إيقاف مذيع الجزيرة

محمد بن سلمان

"بن سلمان" يتدخل لإنهاء هذه الأزمة.. تعرف على التفاصيل

"بن سلمان" يتدخل لإنهاء هذه الأزمة.. تعرف على التفاصيل

عرب وعالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حمد بن جاسم: هذه نصيحتى لـ"بن سلمان"

#

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

#

الملك سلمان يصدر قرارًا خاصًا لوزير الداخلية

#

إجراء هام من الملك سلمان بشأن نجله ولي العهد السعودي

السودان

اعتقال

انقلاب

محاولة فاشلة

تمكن الأمير محمد بن سلمان من إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وباكستان، والتي انتهت بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية في تقريرها عن مصادر دبلوماسية، أن علاقات وثيقة تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأن الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا كبيرًا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين الأمريكي والباكستاني، وبهدف مساعدة إسلام أباد في جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.

وأشارت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إلى أن على رئيس الوزراء الباكستاني شكر ولي العهد السعودي على الجهود التي يبذلها لمساعدة إسلام أباد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عناصر صهيونية تستفز فلسطينيين بهذه الطريقة
» "الحلفاوي" يكشف.. لماذا الدوري الـ41 الأصعب للأهلي؟
» منافذ جديدة لـ«الضرائب العقارية».. تعرف على أماكنها
» وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"معارضي" ثورة يوليو
» الزمالك يسعى لمصالحه جماهيره على حساب "الدراويش"
» كشف غموض مقتل لواء بالمعاش في فيصل
» فنانة شهيرة قبل وفاتها بشهرين: عايزة أقرب من ربنا
» فنانة شهيرة لماجد المصري: لو عايزة أخرب بيتك كنت خربته من زمان
» صفحة الفيشاوي: دعواتكم للعبد الفقير فهو بين يدي الله بأخطائه وخطاياه
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بورم في المخ
» إعلامية شهيرة تطلب الدعاء من جمهورها: أنا مريضة جدًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية