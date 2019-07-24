الديهي: هذا المكان محجوز للإخوان في جهنم

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تدافع عن الدين الحقيقي في مواجهة من يدعون ظلما وبهتانا أنهم رجال دين.

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن" أن تدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينال إعجاب تنظيم الإخوان لأنه ليس على مزاجهم، معقبا: "الإخوان عاوزين إيمان الرئيس السيسي يبقي على مزاجهم، هما عاوزين دين زي دين حسن البنا، عملوه إله من عجوة يعبدونه وعاوزين يطوفون حوله".

وتابع: "ربما إحنا مش محظوظين في هذا الزمان، لإننا شوفنا خلقة الإخوان، لكن من جانب آخر إحنا جيل محظوظ أننا شوفنا لحظات الانكسار بتاعتهم، الإخوان بيتعاملوا كأنهم معاهم توكيلات من الله، أسوأ مكان في جهنم محجوز للإخوان".

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