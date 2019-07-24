حلمي بكر يروى تفاصيل صادمة فى حادث اختطاف ابنته

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متابعات-علا خطاب

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اختطاف

حلمي بكر

ابنة

قال الموسيقار حلمي بكر، إن طليقته قامت باقتحام الشقة السكنية الخاصة به بمنطقة المهندسين بصحبة مجموعة وصفهم بـ"البلطجية"، وخطف طفلته التي تبلغ من العمر عامين ونصف العام، وإحداث إصابات بالغة به وبالشقة.

وأضاف "بكر" أنه كان متواجدًا بشقته السكنية الكائنة بمنطقة المهندسين وفوجئ بطرق طليقته للباب الخاص بالشقة، وتبين تواجد آخرين بصحبتها؛ فأغلق الباب ودخل غرفة خاصة به خوفا من الفتك به من قبل الموجودين مع طليقته، بحسب  تصريحاته لـ"الشروق" .

وأوضح بكر، أن البلطجية المصاحبين لزوجته توجهوا للباب الخلفي الخاص بالمسكن وكسروا زجاج الشقة ودخلوا منه للداخل وحاولوا فتح باب غرفة النوم الذي كان متواجدا بها الموسيقار، إلا أنهم فشلوا فحطموا محتويات الشقة.

وأشار إلى اتصاله بالنجدة في محاولة لإسعافه إلا أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من قسم العجوزة يخبره بالحضور للقسم لتحرير محضر بالواقعة، مضيفًا أنه فور خروجه من الشقة شاهدته طليقته وبصحبتها 5 آخرين وسيده أمسكوا به معتدين عليه بالضرب وسحلوه في الأرض؛ ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات بالجسد.

وذكر أن المتواجدين مع طليقته خطفوا الطفلة "منه" وتركوه على الأرض إلى أن أسعفه آخرون، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج لمدة ساعة، وحرر محضرا حمل رقم 19715 قسم العجوزة، مطالبا جهات التحقيق بمعاينة شقته لإثبات الضرر الذي لحق به.

جدير بالذكر أن الخلافات بين الموسيقار حلمي بكر وطليقته مستمرة منذ عامين تقريبا وبينهما العديد من البلاغات والخلاف على الطفلة البالغة من العمر عامين ونصف العام.


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