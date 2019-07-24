العاهل السعودى يمنح هذا الشخص وسام الملك عبد العزيز

24 يوليه 2019 - 02:48 م

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي؛ وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة نظير تضحياته لإصابته في أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

من جهته، قدم والد الجندي "شراحيلي"؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وذكر أن ما قام به ابنه في تضحيته لحماية أرض الوطن إنما هو واجب على الجميع مبينًا أن إصابته فخر واعتزاز للجميع.

وكان الجندي "نايف شراحيلي"؛ قد تعرّض إلى إصابة قبل ثمانية أشهر من جرّاء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية؛ ما أدّى إلى بتر قدمه اليمنى من منتصف الساق، وتمّ علاجه ووضع بديل صناعي في ألمانيا ويتمتع حاليا بصحة وعافية وبمعنويات عالية.