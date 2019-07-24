«الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصــاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقـس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 31

السلوم 20 32

سيوة 22 39

بورسعيد 24 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33  

رفح 23 32

رأس سدر 25 36      

نخل 20 35      

نويبع 30 37     

طابا 28 35      

كاترين 18 34

الطور 26 34    

شرم الشيخ 30 40     

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 41

الأقصر 27 42  

أسوان 28 42    

أبوسمبل 24 40 

الوادى الجديد 27 41

شلاتين 26 38

حلايب 27 34



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