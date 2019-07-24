  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
بالفيديو.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

الحنيطي

أمر ملكي يطيح بقائد الجيش ويعين قائدًا جديدًا

رينارد

«رينارد» يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

اليمن

القوات السودانية تنسحب من 3 مواقع غرب اليمن

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

بث مباشر

وفاة مدون بسبب أكل الحشرات السامة في بث مباشر

ملك ماليزيا وزوجته

زوجة ملك ماليزيا تتحداه بالـ«DNA » لإثبات عدم خيانتها

الفيشاوي

"الفيشاوي" يدخل في غيبوبة تامة بسبب "السرطان"

رجل

مقتل رجل أعمال داخل سيارته بكورنيش الإسكندرية

سعد الصغير

سعد الصغير يوجه رسالة مؤثرة لوالد محمد صلاح

البورصة تخسر 400 مليون جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 400 مليون جنيه

#

البورصة تربح 766 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 97 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

شهد أداء مؤشرات البــورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، أداء متباينا، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين.

وخسر رأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 728 مليار جنيه، وسط تداولات تجاوزت 781 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 49ر0 % ، ليبلغ مستوى 13617.89 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.29%، ليبلغ مستوى 532.84 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 0.16%، ليبلغ مستوى 92ر1376 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 64 شركة أخرى، وحافظت 51 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وديًا.. يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بركلات الترجيح
» رسميًا.. الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي
» رسميًا.. الملكة إليزابيث تكلف جونـسون برئاسة حكومة بريطانيا
» البورصة تخسر 400 مليون جنيه
» وفاة مدون بسبب أكل الحشرات السامة في بث مباشر
» فنانة تسخر من متابعيها: "صورة رجلى جابت آلاف اللايكات"
» ابنة فنان شهير تشعل الإنستجرام.. ومتابعون: "ميصحش كدا"
» عناصر صهيونية تستفز فلسطينيين بهذه الطريقة
» "الحلفاوي" يكشف.. لماذا الدوري الـ41 الأصعب للأهلي؟
» منافذ جديدة لـ«الضرائب العقارية».. تعرف على أماكنها
» وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"معارضي" ثورة يوليو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية