القوات السودانية تنسحب من 3 مواقع غرب اليمن

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خالد الشرقاوي - وكالات

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انسحبت القوات السودانيـة المشاركة ضمن التحالف العربي باليمـن من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، وسط حديث عن إعادة قوات الإمارات انتشارها هناك.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها.

وأوضح أن قوات تابعة للجيش اليمني حلت محل القوات السودانية المنسحبة، في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواء عسكريا، وفق وكالة "الأناضول".

ويأتي انسحاب القوات السودانية عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، لكنه لم يعلن عن عديد قواته المشاركة في الحرب، مع أنه أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف عنصر إلى اليمن.

وأكد قادة المجلس العسكري الذي عزل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، استمرار مشاركة القوات السودانية في الحرب الدائرة في اليمن.

ويشهد اليمن منذ 5 أعوام حربا بين القوات الحكومية، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.



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