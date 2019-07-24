شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

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بالفيديو.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي
بالفيديو.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

خالد الشرقاوي

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شهد موقف أحمد حلـمي، منذ قليل، إطلاق أعيرة نارية من قبل شاب مجهول الهوية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار من قبل الشاب على هدف محدد لم يتـبين طبيعته.

ولم يتسن لـ"المصريون" الحصول على تعليق رسمي حول الواقعة كما لم يتم إصدار أي تقارير رسمية من قبل وزارة الداخلية.

يتبع..


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