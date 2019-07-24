بيان رسمي يحذر المصريين فى السعودية

دعت وزارة القوى العامـلة، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعـودية إلى عدم نشر أي فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية تعاقب عليها الأنظمة الأمنية السعودية.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، مع وزارة القوى العاملة، بهدف توعية وتنبيه المصريين الموجودين بالسعودية، للالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية في المملكة، قبل نشر أي موضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المستشار العمالي المصري بجدة، عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق "كلنا أمن" التابع للأمن العام، لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل "تويتر" فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Google play "، بهدف تسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية، والتي من بينها "المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد رمضان على أنه يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق "كلنا أمن" عبر موقع التواصل "تويتر"، لمعرفة كافة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق.