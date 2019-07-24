  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
الزمالك والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

صندوق النقد

«صندوق النقد» يوافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر

السعودية

بيان رسمي يحذر المصريين فى السعودية

محمد صلاح

سر تواجد محمد صلاح في كينيا

أردوغان

أول تعليق رسمي من تركيا على وفاة «أردوغان»

بالفيديو.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

الحنيطي

أمر ملكي يطيح بقائد الجيش ويعين قائدًا جديدًا

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

بث مباشر

وفاة مدون بسبب أكل الحشرات السامة في بث مباشر

رينارد

«رينارد» يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

قبل التوجه لمكان مجهول

سر تواجد محمد صلاح في كينيا

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

#

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

#

ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟

#

"صلاح" ينافس ميسي ورونالدو علي الأفضل عالميًا

المصريون

محمد صلاح

كينيا

تواجد محمـد صـلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، في زيارة استغرقت بضع ساعات.

وذكرت صحيفة «standard media» الكينية، أن مـحمد صلاح تواجد في نيروبي أمس الثلاثاء «ترانزيت» وأقام بأحد الفنادق بالعاصمة الكينية، قبل أن يغادر صباح اليوم إلى مكان مجهول.

وأضافت الصحيفة، أن "صلاح" ظهر مع معجبيه مُرتديًا قبعة سوداء ونظارة شمسية داكنة وحقيبة سوداء، والتقطت الجماهير بعض الصور التذكارية معه.

ويستعد صلاح للانضمام لمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض 7 بطولات، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي.

يذكر أن محمد صلاح غادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات لقضاء إجازته الصيفية بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تمنح الآباء «إجازة أبوية» لمدة شهر
» بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون العرب
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي
» مقتل وإصابة 8 مدنيين بقصف للنظام السوري على إدلب
» يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها
» «أفيس» يطلب البطاقة الدولية لـ«كهربا»
» تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في قضية الرشوة
» رسميًا.. الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي
» «نيسان» تلغي 10 آلاف وظيفة بسبب تراجع الأرباح
» وديًا.. يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بركلات الترجيح
» رسميًا.. الملكة إليزابيث تكلف جونـسون برئاسة حكومة بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية