» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

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الزمالك

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري.

ويسعى الزمالك للفوز على الدراويش، من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، والذي يقترب أكثر من غريمه الأهلي الذي يمتلك 74 نقطة ويواجه نظيره المقاولون في نفس توقيت مباراة الأبيض مع الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد


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