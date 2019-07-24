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السعودية تحذر مواطنيها في بريطانيا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصدرت السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديدا لمواطنيها الموجودين في بريطانيا، محذرة من 6 أيام مرتقبة.

ونشرت السفارة السعودية في بريطانيا، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه "تنوه السفارة إلى أن سلطات مطار هثيرو، أعلنت عزم مواطنيها إجراء إضراب في 6 أيام مرتقبة".

وأشارت إلى أن الأيام الستة ستكون على التالي: الجمعة 26 يوليو الجاري، والسبت 27 يوليو، والاثنين 5 أغسطس المقبل، والثلاثاء 6 أغسطس، والجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وطالبت السفارة كافة المواطنين السعوديين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفادي أية مشاكل قد يتعرضون لها، لضمان عدم تأثرهم بتلك الأحداث.

وأوضحت أن السفارة السعودية سمحت للسعوديين، بتعديل رحلاتهم عبر خطوط مطار هيثرو، والمتعارضة مع تلك الأيام على الخطوط الجوية السعودية، سواء عن طريق تعديل مواعديهم أو استرجاع تذاكرهم، من دون أي رسوم إضافية.

وطالبت السفارة المواطنين السعوديين بالتواصل مع إدارة السفارة، في حالة حدوث أي حدث طارئ، أو وجود أي تساؤل.


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