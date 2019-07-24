«لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

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أعلن الجها الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

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